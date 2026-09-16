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Crude Oil at Critical Resistance: Downside Move Ahead?

Crude Oil at Critical Resistance: Downside Move Ahead? Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! trailingtradesc85cd5c9f87345fb Resistance-Based Downside Setup The stock is currently approaching a major resistance/supply zone around ₹10,300–₹10,500.

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