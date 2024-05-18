Точные сроки последних звонков и выпускных-2024 назвали в Новосибирске

В министерстве образования Новосибирской области дали рекомендации по датам проведения в общеобразовательных организациях мероприятий, посвященных последнему звонку и вручению аттестатов, а также датам проведения выпускных вечеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии