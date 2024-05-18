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Вечерний Новосибирск

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Точные сроки последних звонков и выпускных-2024 назвали в Новосибирске

Точные сроки последних звонков и выпускных-2024 назвали в Новосибирске

В министерстве образования Новосибирской области дали рекомендации по датам проведения в общеобразовательных организациях мероприятий, посвященных последнему звонку и вручению аттестатов, а также датам проведения выпускных вечеров.

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