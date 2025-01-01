Александр Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области — 1042-й день СВО

В первые минуты Нового года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, повредив газораспределительный шкаф у деревни Гирьи, сообщил 1 января в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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