Гуанчжоу (WTA). 2-й круг. Парри сыграет с Данилович, Бронцетти – с Кристиан

Сетка здесь. Guangzhou Open presented by AVATR Гуаньчжоу, Китай 21 октября – 27 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Второй круг Жаклин Адина Кристиан (Румыния) Лючия Бронцетти (Италия) Дата проведения 23 октября, 08.
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