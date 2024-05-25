Путин мог бы взять перерыв, но не стал: Визит Президента РФ в КНДР

Все идет куда лучше, чем ожидалось, потому что КНДР увидела возможность для себя вырваться из изоляции при помощи России. И готова положить ради этого душу и сердце. Будущий визит Путина в КНДР станет знаковым событием, несмотря ни на что. Уже потому, что он покажет, как новые полюса силы собирают союзников вопреки ограничениям, которые пытаются на них наложить. Северная Корея более не изгой, что бы не говорили на Западе. Если там настолько слепы, что не хотят это признавать, им же хуже. Китай помогал народу чучхе держаться на плаву, а Россия дает им возможность встать в полный рост и заявить о себе. А это дорогого стоит.

Игорь Василевский

А причем здесь сербы? И все ли сербы? За ес у них чуть меньше половины! Холодильник да бабло, увы, всегда побеждают мир, равенство и братство (какими бы масонскими лозунгами это и не выглядело!). У них дажевыходак морю нет, что бы помочь в случае чего... Вучич, вот кто имеет растрояющуюся дупу. И на ЕС, и на окраину и немного на Россию. А что, батьку, пока у него мятеж не подняли, можно было признать строго идущим ф фарватере нашей политики?? Все многовекторность искал, пока не зашкворчало... А что, в РБ все гладеньно да благородненько?? Своих мутил, да поболее чем в России еще... Увы... И долгие ему сейчас лета, что бы... и в во избежание. А преемника не видно...