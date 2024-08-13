Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Наказать узкопленочных и не позволять им вылавливать наших крабов и рыбу.Не подпускать к нашим островам!!!!Милитаристская Яп...
  • лина любимцева
    Никогда не будет снят мораторий!! Потому что те, кто  должен принять это решение, сами могут попасть под действие в с...Милитаристская Яп...
  • лина любимцева
    Да что вообще творится в России?!!!!Милитаристская Яп...

В Китае испытали крупнейший беспилотник грузоподъемностью 2 тонны

В Китае испытали крупнейший беспилотник грузоподъемностью 2 тонны

Китай успешно испытал крупнейший в стране беспилотный грузовой дрон. Двухмоторный летательный аппарат обладает впечатляющими характеристиками: размах крыльев составляет 16,1 м, высота — 4,6 м, а грузовой отсек объемом 12 куб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх