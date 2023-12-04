Продажи Nokia и Panasonic падают, доля российских кнопочных телефонов растёт, но эксперт считает такие гаджеты обречёнными

Доля отечественных марок кнопочных телефонов растет С начала года продажи кнопочных телефонов в России снизились на 11% в штуках и на 17% в деньгах, о чем пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров и дистрибуторов.
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