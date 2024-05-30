В Хакасии введена программа поддержки многодетных семей на приобретение жилья

В Хакасии введена мера поддержки многодетных семей, направленная на улучшение их жилищных условий. С 1 января 2024 года многодетные семьи, воспитывающие семь и более детей, могут получить единовременную материальную помощь на погашение части затрат на приобретение жилья.
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