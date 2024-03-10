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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Курганский гидрометцентр составит прогноз по уровню паводка

С 15 по 20 марта курганский гидрометцентр подготовит подробный прогноз по уровню паводка в регионе. Межведомственная группа планирует выехать в Костанайскую область и обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку, сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков.

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