Курганский гидрометцентр составит прогноз по уровню паводка

С 15 по 20 марта курганский гидрометцентр подготовит подробный прогноз по уровню паводка в регионе. Межведомственная группа планирует выехать в Костанайскую область и обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку, сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков.
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