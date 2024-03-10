Курганский гидрометцентр составит прогноз по уровню паводка

С 15 по 20 марта курганский гидрометцентр подготовит подробный прогноз по уровню паводка в регионе. Межведомственная группа планирует выехать в Костанайскую область и обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку, сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков.