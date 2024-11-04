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«Ъ»: Новым гендиректором ОАК может стать Вадим Бадеха

«Ъ»: Новым гендиректором ОАК может стать Вадим Бадеха

Новым генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», может стать Вадим Бадеха, который в настоящее время возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

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