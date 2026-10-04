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Ю-87 "Штука" - почему её сирена пугала больше, чем бомбы?

Ю-87 "Штука" - почему её сирена пугала больше, чем бомбы?

Сирена пикировщика Юнкерс-87 «Штука» — знаменитая «Иерихонская труба» — была разработана с одной целью: сломать психику врага еще до падения бомбы.

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