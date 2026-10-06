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За рулем

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Вечная Lada и внезапная Mazda — какие машины покупали в сентябре

Вечная Lada и внезапная Mazda — какие машины покупали в сентябре

Сентябрьские продажи легковушек в РФ сократились на 6,2%, но динамика у брендов получилась разнонаправленная, отмечает руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

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