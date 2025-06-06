Генпрокурор Краснов: отмена выплат для семей погибших участников СВО - бездушие

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Чите заявил, что помощь семьям участников специальной военной операции (СВО) - первоначальная задача государства и понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии