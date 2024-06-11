Почему в грозу опасно ходить под зонтом: эксперт объясняет физику молний

На большой части России продолжаются дожди и грозы. К примеру, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 10 по 16 июня в столице ожидается преимущественно облачная, теплая погода с кратковременными дождями.
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