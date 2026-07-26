Протоиерея Владимира Приймака обманом отвезли в ТЦК под предлогом подачи заявления о незаконном проникновении

23 июля 2026 года в городе Калуш Ивано-Франковской области произошёл инцидент, в результате которого 58-летний протоиерей Владимир Приймак, клирик канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП), был доставлен полицией в территориальный центр комплектования (ТЦК).
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