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Протоиерея Владимира Приймака обманом отвезли в ТЦК под предлогом подачи заявления о незаконном проникновении

23 июля 2026 года в городе Калуш Ивано-Франковской области произошёл инцидент, в результате которого 58-летний протоиерей Владимир Приймак, клирик канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП), был доставлен полицией в территориальный центр комплектования (ТЦК).

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