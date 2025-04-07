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Газета.ру

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Депутат Бессараб: в РФ усилится контроль за работодателями из-за серых зарплат

Депутат Бессараб: в РФ усилится контроль за работодателями из-за серых зарплат

Налоговая инспекция может заподозрить компанию в выплате серых зарплат, если сотрудники выполняют большой объем работы, но их средняя зарплата минимальна.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередной пиар и лозунги от власти. 90% пришлых орд вообще ничего не платят, кроме затрат коррупции, разворовывания пенсионного и социального фондов народа России... Ни чего на протяжении 30 лет власть кроме проблем своему народу не принесла, армия дармоедов из политиков, чиновников и т.д., обедающая собственный народ и погрязшие в коррупции, лжи, предательстве интересов России и народа...
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