Налоговая инспекция может заподозрить компанию в выплате серых зарплат, если сотрудники выполняют большой объем работы, но их средняя зарплата минимальна.
Депутат Бессараб: в РФ усилится контроль за работодателями из-за серых зарплат
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередной пиар и лозунги от власти. 90% пришлых орд вообще ничего не платят, кроме затрат коррупции, разворовывания пенсионного и социального фондов народа России... Ни чего на протяжении 30 лет власть кроме проблем своему народу не принесла, армия дармоедов из политиков, чиновников и т.д., обедающая собственный народ и погрязшие в коррупции, лжи, предательстве интересов России и народа...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии