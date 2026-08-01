Россия – не единственная цель террора со стороны Украины, он принял поистине международное измерение.
Украина начала экспортировать терроризм в самые неожиданные места
Комментарии
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Юрий Золотарев
Бандеровская сволочь должна стать УБИВАЕМОЙ, где бы она ни находилась! Точно так же повсюду убивают крыс, тараканов и комаров!
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1 м.
Юрий Золотарев
Навозных мух, кстати, тоже!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Прикрываясь тем, что ведут борьбу против российских объектов, укронацисты просто зарабатывают на терроре, создавая нестабильную ситуацию, в том числе в Ираке.
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1 м.
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