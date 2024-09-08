Самолет, летевший в Омск, сел в Новосибирске - помешал туман. По причине плохих метеоусловий задержаны еще несколько прилетов и вылетов в омском аэропорту.
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Самолет, летевший в Омск, сел в Новосибирске - помешал туман. По причине плохих метеоусловий задержаны еще несколько прилетов и вылетов в омском аэропорту.