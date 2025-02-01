Российские военные поразили аэродромы и места подготовки к запуску дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы и места подготовки к запуску дронов ВСУ Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также места хранения и подготовки к запуску беспилотников Украины.
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