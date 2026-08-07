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Армия России освободила Новоданиловку и Анищино

Армия России освободила Новоданиловку и Анищино

Подразделения ВС РФ демонстрируют успехи на Ореховском направлении. Об этом сообщает 7 августа телеграм-канал "Новости СВО и Мира" .

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