Президент РФ Владимир Путин начал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Петербурге.
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