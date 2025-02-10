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Захочешь вкусняшку — и не так раскорячишься: смешные собаки ловят еду

Захочешь вкусняшку — и не так раскорячишься: смешные собаки ловят еду

Удовольствие, потеря, желание и боль. Вся палитра хорошо известных человеческих эмоций на морде у собаки — это удивительно и прекрасно, и это привлекло внимание немецкого фотографа Кристиана Филера (Christian Vieler), который специализируется на съемке собак.

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