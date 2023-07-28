В Хабаровске лесопромышленная отрасль терпит крупные убытки

В Хабаровском крае депутаты намерены обратиться к полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой принять меры по поддержке и стимулированию работы лесоперерабатывающего комплекса на Дальнем Востоке.