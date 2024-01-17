Дана Борисова оценила скандальное видео Джигурды: «Бежать как черт от ладана»

Вторые сутки общественность обсуждает хоум-видео с участием Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. На нем друзья танцуют, при этом Никита ведет себя довольно фривольно: раздевает Анастасию, целует в интимные места и вообще ничего не стесняется.
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