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FT: Власти Украины эвакуировали Верховную раду из-за "Орешника"

FT: Власти Украины эвакуировали Верховную раду из-за "Орешника"

Киевские власти приняли решение о переносе Верховной рады Украины в охраняемый правительственный район, передает Financial Times.

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