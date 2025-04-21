В РФ хотят ограничить число тестирований мигрантов по русскому языку

Законопроект, согласно которому дети мигрантов смогут сдавать тесты по русскому языку в течение двух лет, разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, 21 апреля сообщает ТАСС.
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