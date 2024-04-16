Апелляционный военный суд получил жалобы на приговор Дарье Треповой*

Дело передали судье Сергею Виннику Апелляционный военный суд в Подмосковье зарегистрировал жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), которая получила 27-летний срок по делу о теракте в кафе Петербурга.