Апелляционный военный суд получил жалобы на приговор Дарье Треповой*

Дело передали судье Сергею Виннику Апелляционный военный суд в Подмосковье зарегистрировал жалобы и представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), которая получила 27-летний срок по делу о теракте в кафе Петербурга.
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