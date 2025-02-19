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Названы три проблемы мотора автомобиля из-за неисправности помпы

Названы три проблемы мотора автомобиля из-за неисправности помпы

Водяная помпа является важным звеном в системе охлаждения двигателя, чей выход из строя может привести к капремонту или даже замене мотора, рассказал директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.

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