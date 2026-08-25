Первый модуль собственной орбитальной станции РФ планируют запустить в 2028 году

t.me/Роскосмос Свою собственную орбитальную станцию Россия запустит в течение двух лет. Такими планами 25 августа поделился гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью автору канала "Юнашев Live" Александру Юнашеву.
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