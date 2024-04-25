В Латвии сегодня проходит официальный "День без лифта"

Natalija Osminina

Так лифты по всей Прибалтиике в том же состоянии. Или закупать на Западе и делать их выносными на внешней панели дома, или никак. Проблема не в этом, а в том: за чей счет банкет. Ведь Прибалтика - это три единственные страны ЕС. где жители получили в собственность квартиры пи развале СССР. Всю реновацию жители многоквартирных домов делают за свой счет, а не за счет государства. А обновить лифт стоит в 3 раза дороже, чем сброситься на реновацию (от 20 000 до 40 000 тысяч евро с квартиры), при этом возникают поблемы, что первые 4 этажа от лифта отказываются. Так что скоро квартиры в хрущевках выше 5 этажа при продаже будут падать в цене до практически бесплатных на 9-ом этаже .