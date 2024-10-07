Российский президент всегда старался держаться от олигархов подальше, тем более, от таких как Гуцериев

Какие «друзья» не нужны. Как сообщили вчера сразу два чешских издания Denik N и Respekt, владелец группы «Сафмар», российский миллиардер Михаил Гуцериев встречался с сотрудниками западных спецслужб, пытаясь добиться снятия санкций в обмен на информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко.