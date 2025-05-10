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Военное обозрение

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Британская пресса утверждает, что Индия направила фрегаты проекта «Шивалик» к берегам Пакистана для возможного удара по портам

Британская пресса утверждает, что Индия направила фрегаты проекта «Шивалик» к берегам Пакистана для возможного удара по портам

Утверждается, что речь идёт о боевых кораблях со сверхзвуковыми ракетами.

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