FT узнало о предложении Франции использовать активы России как гарантии безопасности

Крупнейшие державы Европы склоняются к поддержке идеи изъятия замороженных российских активов на сумму более €200 млрд, одновременно разрабатывая планы по соглашению о прекращении огня на Украине, Financial Times.
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