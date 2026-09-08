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Царьград

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Ставка по семейной ипотеке может стать 3% для многодетных

Ставка по семейной ипотеке может стать 3% для многодетных

В России рассматривается возможность изменения ставок по программе «Семейная ипотека»: для семей с одним ребенком она может вырасти до 7 %, а для семей, где воспитываются трое и более детей, — снизиться до 3 %.

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