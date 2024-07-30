Нефтехранилища государства находятся на исторически низком уровне заполненности, а в это время Белый дом и его министерство энергетики редко покупает по два или три миллиона баррелей сырья, хотя необходимо почти триста миллионов.
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