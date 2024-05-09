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Летевший к Москве БПЛА уничтожен в городском округе Подольск — Собянин

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в городском округе Подольск — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск беспилотнике.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале о том, что "силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника".

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