Летевший к Москве БПЛА уничтожен в городском округе Подольск — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск беспилотнике.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале о том, что "силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника".
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