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Люди употребляли психоактивные вещества ещё 25 тысяч лет назад

Люди употребляли психоактивные вещества ещё 25 тысяч лет назад

Древние охотники-собиратели употребляли бетель на территории современного индонезийского острова Сулавеси ещё 25 тысяч лет назад.

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