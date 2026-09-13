Минэнерго США призвало не ждать скорого решения вопроса с Ормузским проливом

Министр энергетики США Крис Райт призвал не рассчитывать на скорое урегулирование с Ираном вопроса о судоходстве через Ормузский пролив.
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