В Смоленске договор на возведение аквапарка расторгнут

Идея создания аквапарка принадлежала экс-губернатору Островскому Правительство Смоленской области расторгло соглашение с ООО «ПАСКО» о реализации проекта, направленного на строительство аквапарка развлекательно-оздоровительного комплекса на территории Смоленска.
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