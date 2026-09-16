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SUSANIN

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С января по август в Удмуртии 116 человек заразились чесоткой

С января по август в Удмуртии 116 человек заразились чесоткой

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 116 случаев заболевания чесоткой. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

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