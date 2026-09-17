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ВС РФ продолжают выводить из строя предприятия ВПК Украины

В ночь на 17 сентября Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, металлургии, радиоэлектронной промышленности и объектам энергетики Украины.

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