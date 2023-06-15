Крымское информационное агентство

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В Байдарской долине пройдёт фестиваль «Летнее солнцестояние»

В Байдарской долине пройдёт фестиваль «Летнее солнцестояние»

С 23 по 25 июня в Байдарской долине пройдет фестиваль «Летнее солнцестояние». Это – проект участников «Креативной мастерской», который реализуется АНО «Центр формирования гражданской культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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