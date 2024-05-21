Домой на несколько лет: в Леонбласти прошла полицейская облава на мигрантов

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов проверили легальность труда мигрантов на промышленных и строительных объектахВ Ломоносовском районе Ленобласти состоялся совместный рейд полиции и Росгвардии в местах массового скопления мигрантов.
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