Чистая прибыль южнокорейских банков достигла рекордного уровня в

Согласно данным Службы финансового надзора, опубликованным в пятницу, совокупная чистая прибыль южнокорейских банков в 2024 году достигла рекордных 22,4 трлн вон (15,4 млрд долларов США), что на 5,5% превышает показатель предыдущего года.