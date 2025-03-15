Чистая прибыль южнокорейских банков достигла рекордного уровня в

Согласно данным Службы финансового надзора, опубликованным в пятницу, совокупная чистая прибыль южнокорейских банков в 2024 году достигла рекордных 22,4 трлн вон (15,4 млрд долларов США), что на 5,5% превышает показатель предыдущего года.
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