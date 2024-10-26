«Попал под лошадь». Генпрокурора Украины уволили за то, чем занимались все его «попередники»

Роман Рейнекин 24 октября 2024 г., 16:59 Громкое увольнение генпрокурора Андрея Костина, о котором, как о главном внутриполитическом событии страны в последние дни пишет украинская пресса – это тот редкий случай, когда нечто, выглядящее со стороны, как политический скандал, рассматриваемое в качестве политического скандала самими участниками и наблюдателями и описываемое в СМИ в терминах политического скандала, на самом деле им не является.