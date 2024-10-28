Сенатор Карякин: на Украине осталось много людей, поддерживающих РФ

АндрейБорков

Этот сенатор типичный НАРОДНИК, а все народники страшно далеки от народа, об этом еще В.И. Ленин писал и говорил. Какие люди на УкРуине желают победы России? На УкРуине людей практически не осталось, там есть только укропитеки и укрошумеры! Если жителям бывшей УССР начали мозги промывать и дерьмо в бошки запихивать сразу после распада СССР, то что сейчас там может быть и кто та может проживать? Сам при начале этого всего в городе-герое Севастополе присутствовал. И это в Крыму в Севастополе было, а что было на самой УкРуине? Еще до начала СВО родственники моих знакомых, проживающие в Николаеве(!!!) на "голубом глазу" верили, что Донбасс обстреливает Россия, а Укруина его защищает. И это в Николаеве! Много на этой самой УкРуине тех, кто реально хочет мира? Не тех, кто отказывается подыхать за бенедеровцев и Зеленского на поле боя, а именно тех, кто хочет мира? 90%, если не больше укропитеков и укрошумеров искренне считают Россию врагом № 1, а русских - оккупантами! По этому сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин или бредит или желаемое выдает за действительное! Это же касается и самого Крыма! Там сторонников УкРуины, засланных казачков и ждунов как у собаки блох, при чем они сами этого особо и не скрывают! До 25% проживающих в Крыму это потенциальные ПРЕДАТЕЛИ и ИЗМЕННИКИ, но они считают себя ПАТРИОТАМИ УкРуины и при определенных обстоятельствах это проявят в натуральную величину. СМЕРШ нужен, а не заявления сенаторов, которые не владеют обстановкой или специально дезинформируют народ Российский.