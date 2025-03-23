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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мурашова 10 побед в 10 полных матчах в АХЛ. 20-летний вратарь побил рекорд Мюррея по длине победной серии для новичков фарма «Питтсбурга»

Вратарь «Уилкс-Бэрри» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Херши» (3:2 ОТ). 20-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков игроков фарма «Вашингтона».

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