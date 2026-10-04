Внучка Маслякова в 20 лет: подиум, корсет со шнуровкой и год молчания после смерти деда

Таисия Маслякова выросла на глазах у миллионов зрителей КВН: маленькая девочка в зале, которую запомнили с каменным лицом на фоне хохочущего зала, со временем сама вышла на сцену в роли ведущей детской лиги.
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