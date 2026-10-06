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Регионы России

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AMD представила процессор Ryzen AI Max Pro 495 с поддержкой 160 ГБ унифицированной памяти

AMD представила процессор Ryzen AI Max Pro 495 с поддержкой 160 ГБ унифицированной памяти

Компания AMD анонсировала новый процессор Ryzen AI Max Pro 495, получивший кодовое название Strix Halo, всего за два дня до презентации новых продуктов от Nvidia и Microsoft RTX Spark.

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