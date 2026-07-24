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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стали известны главные мемы за последние месяцы в России

Стали известны главные мемы за последние месяцы в России

В их число вошла "Черемша" Самые популярные мемы в 2026 году / Фото: соцсети Исследовательская компания Brand Analytics представила рейтинг главных мемов русскоязычного сегмента интернета за период с апреля по июнь, пишет "Коммерсантъ".

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