Стали известны главные мемы за последние месяцы в России

В их число вошла "Черемша" Самые популярные мемы в 2026 году / Фото: соцсети Исследовательская компания Brand Analytics представила рейтинг главных мемов русскоязычного сегмента интернета за период с апреля по июнь, пишет "Коммерсантъ".
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